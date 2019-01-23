義譙法殖民非洲 害難民北漂歐

2019年01月23日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

歐盟內部除脫歐外法義互嗆！義大利極右派副總理迪馬約痛罵法國殖民非洲，以致難民橫渡地中海「北漂」歐洲，呼籲「歐盟應制裁法國」。法方則召見義大使嚴正抗議，但迪馬約卻繼續炮轟，指法國利用中非法郎，操控14個非洲國家的經濟。

今年31歲的迪馬約是義大利極右民粹主義「五星運動」黨魁，主張反歐盟和反移民。迪馬約去年6月就任副總理兼經濟發展與勞工部長。他20日造訪義國中部阿布魯佐大區發表演說嚴厲攻擊法國，「歐盟應該制裁法國和與之一丘之貉的國家。他們搞窮非洲，迫使那裡的人離開家鄉。非洲人就應該留在非洲，而不是死在地中海海底」。

迪馬約說，「今天非洲人之所以離開家鄉，是因為歐洲國家，尤其是法國，從過去到現在還殖民非洲數十個國家」。他表示，如不是靠著剝削非洲，法不會成為第六大經濟體，「頂多只能排到第十五」。

法國當然怒氣沖天，外交部指責迪馬約定言論「充滿敵意且毫無根據，同時也罔顧法國和義大利同為歐盟國家的夥伴關係」。法國外交部21日召見義大利駐法國大使卡斯塔爾表達抗議。

但是，迪馬約21日繼續抨擊法國。他說，「法國為14個非洲國家印鈔票，阻止其經濟發展。導致一件事實：難民離開然後死在海裡，或者登陸我國海岸」。他敦促歐盟應該解決「非洲去殖民化」問題，指責法國仍然把一些非洲國家視為附庸。

自義大利民粹主義新政府於去年中上台，已經多次與法國針對移民與對外政策齟齬。去年6月中旬，義大利拒絕移民救援船停靠該國港口，引發法國總統馬克洪與多位法官員批評「不應為政治犧牲人命」。義大利總理孔蒂回批法態度「偽善」。迪馬約則說，「很高興你們表現責任感。把港口打開，我們將運一些人過去」。

(中國時報)