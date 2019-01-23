陸軍機遠海長訓 新春首出任務

2019年01月23日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

大陸多架軍機昨日進行遠海長航，這是今年新春後，第一次出任務。

國防部昨天表示，中共運8、蘇愷30等各型機多架，昨天下午由中國大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋，進行遠海長航訓練活動後，循原航線飛返駐地。

陸軍機遠海長訓停半年，在去年九合一選舉結束又開始執行，去年12月18日首度進行，昨天則是第二次。根據國防部昨天公布的資訊比對，共機兩次遠海長訓飛行路線都一樣，唯一不同的是，上次大陸派2艘軍艦，在我東南防空識別區外西太洋海域航行，配合空中的共機遠海長航訓練，這次只有軍機長訓。

另根據大陸解放軍稍早發布的新聞指出，中共海軍新春期間的遠航訓練支隊，已由南海艦隊軍港出發；另解放軍派往亞丁灣執行護航任務的艦隊，也自印度洋返航途中。這兩批共艦是否可能在西太平洋會合，並與軍機舉行聯合操演，值得觀察。

一位軍方官員稍早表示，中共遠海長訓停了半年，主要考量就是台灣選舉因素，明年又是我總統大選，選前是否也會暫停機艦繞台，相信中共會做評估。

國防部強調，中共軍機活動全程，國軍均依規定運用聯合情監偵，並派遣機、艦監偵掌握與應處，確保我國空域與海疆安全，期間並無異常情形，請國人安心。

(中國時報)