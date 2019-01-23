高雄 女童遭風槍奪命 父2度近身

2019年01月23日 04:11 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

3歲女童意外死亡時間序

鄺姓男子20日帶著3歲女兒到高雄市左營區一家加油站自助洗車場洗車，疑似遭洗車用空氣風槍灌風進入體內，送醫不治，鄺男前晚被依過失致死罪嫌送辦，經橋頭地檢署偵訊，諭令6萬元交保。檢方昨公布監視器畫面，發現鄺曾2度拿著風槍站在副駕駛座旁，全案諸多疑點，有待釐清，最快明天進行解剖。

父有保護義務 6萬交保

據了解，鄺男和女童的母親都從事房屋仲介，2人似已沒有婚約，雙方經濟狀況不錯，女童平日與母親同住，當天因臨時有事，才交給鄺男照顧，對於意外發生，女童母親雖在前晚貼文請網友提供相關監視器畫面，但昨對相關細節即以已在偵查中，不願再談。

警方表示，女童疑似在副駕駛座上玩空氣風槍，不慎受傷。女童父親發現後，將她送高雄榮總急救，經醫院檢查後，發現有氣胸、氣腫、皮下氣腫，經急救後仍無恢復自發性循環，宣告不治，案經檢方會同法醫初步相驗，發現女童送醫急救時，已無呼吸、心跳，顏面及頸部嚴重腫脹 。

由於女童的力氣有限，是否可以自己玩風槍？或是被其他人將風槍伸進嘴裡？甚至為何女童父親沒有立即呼救，而是自行送醫，檢方昨強調，目前不排除任何可能性，要等待法醫進行解剖後，釐清案情。

3歲怎把玩 3疑點待解

檢方指出，經訊問鄺男及勘驗現場監視器畫面後發現，該名女童是在20日下午3時，隨父親至加油站洗車時，疑有把玩加油站的風槍，後在3時17分許，女童父親發現女童有異狀並施以拍背等急救動作後，隨即駕車離開加油站，送醫急救仍不治。

檢察官認為，鄺男身為女童父親，對於女童有保護義務，涉過失致死罪嫌，將他6萬元交保。至於女童確切死因，最快24日進行複驗。

女童在副駕座 手曾抽動

加油站業者表示，女童從頭到尾都沒有下車，監視器畫面顯示，鄺男在副駕駛座整理了一段時間，後來看到女童的手稍微動了一下，是否為外力所致，也不得而知，全案由檢警擴大偵辦中。

(中國時報)