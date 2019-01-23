台南 虐童男遭起底 4段情家暴收場

2019年01月23日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

37歲的謝姓男子日前毆打一起工作的楊姓女友成傷，楊女2天前驗傷報警提告，其親友前晚在「台南爆料公社」貼出受虐畫面，指控謝是家暴慣犯，去年也曾動手毆打蔡姓前妻與虐待小孩，警方除將傳喚謝到案說明，也通報市府社會局介入處理，並協助聲請保護令。

楊女親友發文說，楊女與謝某交往2個月，對方威脅楊女請假幫忙做工程，卻嫌做太慢，竟到工地將楊女打得遍體鱗傷，還從工地內拖到外猛踹，連侄子也被打。

楊女親友更揭發謝的家暴犯行，指對方四處交女友，還毆打妻兒毀容，拿刀插妻胸部，拿菸蒂燙妻子造成全身菸疤，用刀將老婆刺青手腕割一圈，甚至逼老婆洗澡拍裸照及性愛影片。她並轉述謝的蔡姓前妻控訴，指謝虐待前妻與前夫所生的孩子，曾用菸蒂燙2歲女童的腳，踹女童的頭去撞馬桶蓋，導致2名孩童身心受創，見人就害怕。

警方調查，37歲謝某戶籍在南投埔里，結過3次婚，全是離婚收場。網路所指虐待老婆與前夫所生兒女一事，已是去年7月與第3任妻子同住期間發生的事，事後社會局已介入處理，謝某也與該名妻子離婚。目前謝又與42歲楊女同居且涉及家暴，楊女2天前驗傷報案，警方協助聲請保護令中。

社會局指出，去年該局接獲謝家暴虐童通報後，社工密集提供近30次的服務協助，包括協助聲請保護令、經濟協助、連結警方安全維護等，目前仍持續關心陪伴中。

(中國時報)