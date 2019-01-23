新北 無照幼師體罰 捏童臉腫３天

2019年01月23日 04:11 中國時報 葉德正／新北報導

再傳管教不當！中和一名母親在臉書指控孩子在幼兒園遭老師捏臉，造成臉頰紅腫瘀青，更爆料教師是沒教保資格的陸籍女子；新北市教育局調查後，確定園方未依規定通報依《幼兒教育及照顧法》先裁罰15萬元，另聘請未具教保資格人員，分別裁處負責人及教保員各3萬元，總計21萬元。

幼兒園陳姓負責人喊冤表示，孩子受傷是事實，已向家長致歉，老師甚至向家長下跪，但家長獅子大開口，要求400萬元賠償，所以一切交由司法調查。

該名媽媽表示，16日把孩子接回家，發現臉頰有嚴重紅腫，詢問幼兒園老師還一度謊稱是孩子在學校打群架，但她愈想愈不對勁，詢問其他老師，才發現孩子是遭老師捏臉頰、打脖子，還一度摔倒在階梯。

媽媽說，老師事後承認是因孩子玩門把，才生氣捏了孩子臉頰，「到底捏得有多大力，把我兒子捏到第3天臉還是腫的？」，她更指老師沒幼教執照，已帶孩子驗傷，準備提告，並報請新北市教育局處理。

男童舅舅昨指出，經再次追問老師及調閱監視器後，竟發現是孩子背不出九九乘法，遭大陸籍無照老師捏臉頰體罰。他說，外甥遭虐後，不敢再去上學，更「有樣學樣」不時會捏妹妹臉頰，而老師知道監視器位置，特地帶到監視器死角施暴。

新北市教育局表示，初步研判是學童在玩門把，老師欲制止，捏了學生臉頰導致瘀青。由於園方知情不報，依法開罰最高15萬元，且納入重點稽查對象，該局將持續調查中，若教師確有不當管教事實將移請社會局裁處，最高罰30萬元。

(中國時報)