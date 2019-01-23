比基尼登山客遺體空運3次失敗

2019年01月23日 04:11 中國時報 沈揮勝 、 張妍溱 ／綜合報導 ／綜合報導

登山界比基尼女郎不幸罹難，空勤總隊直升機22日打算吊掛遺體，但因現場林隙樹枝頗多作罷，救難人員在傍晚完成清除淨空。（南投縣消防局提供）

登山界「比基尼女郎」吳季芸在馬博橫斷罹難，南投縣消防局22日申請空勤直升機吊掛遺體，但事故現場地形險惡、滿是雜木枝條，騰不出足夠作業空間，飛了3架次未竟全功；消防局表示，今天將再繼續努力，盼順利完成任務。

昨天上午，直升機上山進行吊掛任務，到達時卻因現場環境不佳，林隙間騰不出足夠吊掛空間，直升機2度吊掛未成折返，中午12點半，直升機第2趟起飛，並接送人員帶鏈鋸進入山區，清除現場障礙物後，直升機進行第3趟升空，可惜抵現場時，山上雲層變厚被迫返航。

南投縣消防局說，吳季芸滑落40公尺下的山坡，散落物品依序是雨鞋、拖鞋、GPS、登山杖2支、再至墜落點。現場有吃東西痕跡，自己有用衣服、鋁箔、外帳覆蓋保暖，旁邊放手機、相機、衛星電話，手電筒纏在手上，沒有明顯外傷，但吳因受傷，下半身動彈不得，無法搭帳篷擋風避雨，詳細死因有待日後調查。

吳季芸罹難，她生前寄給山友的12張明信片昨在台中曝光。謝姓山友說，2年前與同事登奇萊南峰巧遇吳女，當時聊天發現，G哥常獨自背重裝備登高山，背包裡頭帶有單眼相機和腳架，登山外套內則穿著比基尼，每攀上峭壁懸崖，必與絕美祕境合影。

謝某說，他一直忘了明信片放哪？找了許久沒找到。這次突然感應隨手打開抽屜，12張生前明信片就擺好好的在眼前，讓他驚呼：「冥冥中G哥彷彿在說，已經拍到美景，任務完成！」

(中國時報)