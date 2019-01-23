Akemi前經紀人誆賣票 海削5000萬

2019年01月23日 04:11 中國時報 鄭薇心／台北報導

混血名模Akemi（香月明美）前經紀人趙女（綽號美寶），涉嫌以林俊傑等7大天王天后與玖壹壹等3大天團為幌子，佯稱可以搶到演唱會門票或籌辦演唱會，粗估吸金5000萬元，目前已有數十人報案。《周刊王》調查，趙女還積欠外模酬勞，並四處小額借款，連火紅偶像劇女一鍾瑤都是受害人！

對此，趙女表示，已請律師處理，而她跟鍾瑤的借貸是私人問題，目前雙方仍有配合。

陸軍花防部日前傳彈藥失竊。《周刊王》調查，蔡英文總統前往視導時，陸軍花防部T91戰鬥步槍彈匣與子彈，突然不翼而飛，包括國防部長嚴德發在內的將領全嚇得皮皮挫，直到蔡英文離去，軍方才逮捕涉案的中士廖豪葦；花防部表示，廖坦承私藏，已將他法辦，並調整非領導職；另記大過並汰除。

《時報周刊》報導，為了電影處女作《寒單》的「炮火焚身」特效妝容，林予晞花了12個小時，全身被膠水黏得動彈不得，幸好，片中和鄭人碩飆戲，讓林予晞興奮到不行，兩人首度合作就「直奔三壘」！台開新天堂樂園在花蓮正式登場，成最新打卡勝地。《時報周刊》本期特別贈送全球最高室內螺旋滑梯體驗券（另有影城、餐飲招待券）。《周刊王》本期附贈「通靈少女」Lily跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)