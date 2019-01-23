豬寶聲光秀 台北燈節亮晶晶

2019年01月23日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北燈節主角「豬寶」亮相，模樣討喜。

2019台北燈節即將在2月16日登場，繼上周公布燈節主角名叫「豬寶」，北市觀傳局22日再揭曉主燈「百變豬寶亮晶晶」，高達12公尺，首創數位影像技術，以550萬畫素LED螢幕組合而成，還會隨著音樂變換造型，包括機械獸、舞獅面具等，模樣俏皮且聲光效果十足。

米奇拚場 重量級彩蛋

不只主燈吸睛，去年適逢米奇90週年全球慶典，觀傳局與台灣華特迪士尼公司合作舉辦系列慶生活動，受到民眾好評，此次台北燈節也有機會再目睹一次米奇可愛模樣！觀傳局說，燈節時，將有6公尺高的大型米奇主題燈座，搭配經典米奇動畫，在西門町街頭驚喜展出，堪稱此次燈節的重量級「彩蛋」。

米奇等迪士尼明星也將現身燈節現場，透過踩街嘉年華活動，分享東京迪士尼度假區開園35周年的歡慶氣氛，遊行將於2月24日下午3時登場，從中華路一段開封街口遊行至貴陽街口，歡迎大小朋友一起揪團到場同樂！

主燈展演 半小時一次

北市觀傳局長劉奕霆表示，今年燈區範圍沿著中華路一段、北門，並首度擴大至台北車站旁的行旅廣場，燈區圍繞台北郵局、大阪商社、撫臺街洋樓等古蹟建築群，希望民眾參觀燈節之餘，也能感受台北市西區豐富的人文意涵。

其中，台北燈節主燈「百變豬寶亮晶晶」將展示於西門紅樓前，燈節期間每晚7時展演，每半小時1次，每次3分鐘，隨著節奏變化表情，另外還有「我愛創作亮晶晶」、「夢想生活亮晶晶」、「友好城市亮晶晶」等燈區，塗鴉藝術家黑雞先生與大腸王也參與活動，將作品融入西門街頭風格，邀請民眾一起體驗塗鴉樂趣；負責設計北門光雕的藝術家陳怡潔則說，今年將在北門投影光雕，搭配音樂、舞蹈呈現「搖擺北門」概念，希望透過光雕投影與演員，演繹舊府城的風華歲月，帶給民眾全新感受。

北門光雕 重溫舊時光

另外，今年燈節特別結合Google助理，打造專屬導覽系統，只要對著手機喊出「Ok Google！我要跟台北燈節說話！」就可進入導覽模式。 2019台北燈節自 2月16日到 2月24日，詳情可上官網（＜http://2019.lanternfestival.taipei/＞）查詢。

(中國時報)