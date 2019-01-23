淡海輕軌2月1日收費 前3月折5元

2019年01月23日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

淡海輕軌試營運免費1個月即將期滿，新北捷運公司22日宣布，2月1日起開始收費，收費後前3個月全面折扣5元，但在地議員質疑，試營運期間疏漏多，應繼續測試徹底解決問題再收費；不少網友分享搭乘心得，包括國造品質組裝粗糙、場站漏水、班次誤點等問題，希望盡速改善。

駕駛訓練不夠 安全堪虞

新北捷運公司表示，2月1日起正式收費，收費日起3個月期間，基本票價由原20元減至15元起跳，可在車站內自動售票加值機購買單程票，悠遊卡、一卡通及愛金卡等3大電子票證及雙北1280定期票均可使用，也延長營運時間從上午6時到晚上12時。

不過淡水在地民進黨議員鄭宇恩指出，淡海輕軌試營運問題一籮筐，除第一天就出現停駛狀況，前幾天也發生無預警停駛，影響大批旅客，1個月試營運期間根本不夠。目前尚未收費，包括退票等問題都沒有相關標準流程，遑論誤點等狀況時有所聞，交通號誌設計也不夠完備。

再者，駕駛員培訓不夠經驗不足，對車子狀況不夠了解，經常發生進站急煞等問題，應變能力不足，另外淡海輕軌機廠尚未完工，目前行控中心還是是臨時的，安全恐有疑慮。

站體遮蔽不足 下雨溼滑

網友試乘上網分享心得指出，淡海輕軌雖然號稱是第一台國造國車，但車廂內很多天花板、門縫組裝不太精緻，甚至沒組合完全，行進間震動聲非常不舒服。

「一點雨就溼成這樣！」部分網友指出，淡水地區天氣不好，常常看到車站地板溼滑，頂部漏水，質疑站體屋簷為何一定要和外牆等齊，不再加寬一點，根本就是外面下大雨，內部下小雨。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，壓力測試與調校期間已逐一改善民眾反映缺失，營運初期，捷運公司、捷運局以及承包商皆在現場輪值，只要有任何的問題都會及時解決，在系統與安全無虞的前提下通車與收費。

(中國時報)