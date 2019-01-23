一夜3猝死 天冷保暖要顧好
寒流來襲！新竹縣從21日晚間9點至22日早上8點，縣內共有3人疑因低溫造成猝死，中國醫藥大學新竹附設醫院家醫科主任胡松林提醒高血壓患者，勿自行增減用藥，若有頭暈、噁心、嘔吐需立即就醫。中醫師鄒曉玲也表示，可使用背心、圍巾、泡腳等方式禦寒。
高血壓患者 須固定量血壓
國家災害防救科技中心22日晚間6點發布強烈冷氣團低溫預警資訊，僅一晚時間，新竹縣內有3人疑因氣溫降低導致猝死，其中2人均是超過75歲的年長者，另1人則年齡不詳。
胡松林表示，在天冷時，人體血管收縮，導致原本流動的血管因一時無法適應，血壓比平日高，有些患者會自行增減藥物，但他提醒，高血壓患者須每日在固定時間量血壓，清晨、睡前都可記錄變化，於看診時提供家庭醫師參考，切勿自行增減藥物，若有頭暈、噁心、嘔吐症狀，則需立即就醫。
洋蔥式穿搭 注意下肢保暖
另外，胡松林也說，在季節變化時可採洋蔥式穿搭，下肢注意保暖，而新竹地區風大，機車騎士可增添防風材質的禦寒衣物。
鄒曉玲則表示，背部有「陽脈之海」的督脈貫串、還有「主一身之表」的足太陽膀胱經通過，背部陽氣旺盛，卻也容易受風寒侵襲，因此可護住前胸後背的背心，就是很好的保暖配件，圍巾、領巾也可適時增減。此外，古人提倡「浴足」，也是因寒冷邪氣常順足部經脈侵襲人體，可以溫水泡腳暖身，不過糖尿病患者或下肢感覺不靈敏者，須注意水溫不宜過燙。
(中國時報)
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