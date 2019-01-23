中火勞安29缺失 煤倉工程喊卡

2019年01月23日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

台電台中火力發電廠去年工安意外頻傳，被列為高風險稽查對象！22日勞動部在北、中、南區進行春安聯合稽查，中部場鎖定中火；針對2、3、10號發電機組歲修工程及煤倉興建工程進行檢查，總計列出29項缺失，煤倉工程因沒做防護措施、評定有立即性危險，要求停工改善。

沒做防護措施 有立即性危險

勞動部職業安全衛生署中區安全衛生中心派出30名稽查人員，22日一早就進入中火進行各項檢查。主任朱金龍說，這次稽查重點在於2、3、10號機組歲修工程與2、3號機組空汙環保改善工程及煤倉興建工程，發現施工單位在施工架、牆面開口未做護欄或安全防護，總計大小缺失達29項、開罰92萬。

朱金龍強調，29項缺失中，以煤倉興建工程防護措施問題最大，該施工地點高有6米、爬梯為幾乎垂直設置且上方為一處平台；爬梯四周沒有護龍、施工平台也缺乏安全網，已要求中火立即停工。2周後將視改善情況決定是否復工。

為何缺失連連 因屬動態工程

台中火力發電廠去年接連傳出工安意外、造成4人死亡！從11月中旬起，中區安全衛生中心即每周派員稽查，至今稽查9次、共發現37項缺失；但為何缺失連連？朱金龍說，因中火屬於動態性工程，每天進度會改變，若稽查糾正後，隔天又未做好防護，缺失就可能一再發生。

台中電廠廠長朱記民說，中火今年將全力做好工安，除在各方面將加強防範，也將成立外部單位協助查核、加強工安查察機制；待外部單位成立後，將有8成人力投入關鍵性作業稽查。另針對非關鍵性作業進行抽查，也將針對承攬商加強教育訓練並推動證照制度。

(中國時報)