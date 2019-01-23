中火勞安29缺失 煤倉工程喊卡

勞動部職業安全衛生署中區安全衛生中心大批人員進入台中火力發電廠，針對歲修發電機組進行勞安稽查。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

台電台中火力發電廠去年工安意外頻傳，被列為高風險稽查對象！22日勞動部在北、中、南區進行春安聯合稽查，中部場鎖定中火；針對2、3、10號發電機組歲修工程及煤倉興建工程進行檢查，總計列出29項缺失，煤倉工程因沒做防護措施、評定有立即性危險，要求停工改善。

沒做防護措施 有立即性危險

勞動部職業安全衛生署中區安全衛生中心派出30名稽查人員，22日一早就進入中火進行各項檢查。主任朱金龍說，這次稽查重點在於2、3、10號機組歲修工程與2、3號機組空汙環保改善工程及煤倉興建工程，發現施工單位在施工架、牆面開口未做護欄或安全防護，總計大小缺失達29項、開罰92萬。

朱金龍強調，29項缺失中，以煤倉興建工程防護措施問題最大，該施工地點高有6米、爬梯為幾乎垂直設置且上方為一處平台；爬梯四周沒有護龍、施工平台也缺乏安全網，已要求中火立即停工。2周後將視改善情況決定是否復工。

為何缺失連連 因屬動態工程

台中火力發電廠去年接連傳出工安意外、造成4人死亡！從11月中旬起，中區安全衛生中心即每周派員稽查，至今稽查9次、共發現37項缺失；但為何缺失連連？朱金龍說，因中火屬於動態性工程，每天進度會改變，若稽查糾正後，隔天又未做好防護，缺失就可能一再發生。

台中電廠廠長朱記民說，中火今年將全力做好工安，除在各方面將加強防範，也將成立外部單位協助查核、加強工安查察機制；待外部單位成立後，將有8成人力投入關鍵性作業稽查。另針對非關鍵性作業進行抽查，也將針對承攬商加強教育訓練並推動證照制度。

(中國時報)

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