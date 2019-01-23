雲林農產銷陸 茂谷柑打頭陣

2019年01月23日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林農產品外銷大陸茂谷柑打頭陣，2貨櫃約40公噸22日蓄勢待發，分3級裝箱，縣長張麗善及四川成都舞東風公司執行長陳先圍等人共同封櫃，預計農曆過年前就能運抵目的地，讓大陸人民也能吃到最優質的台灣良品。

2貨櫃40公噸 農曆年前運抵

該批茂谷柑委由古坑永昌合作農場出貨，該場理事主席吳精福指出，雲林茂谷柑都在近1周採收，大夥兒集中上市，因接近春節，農民擔心庫存，希望有多元銷路，能過個好年。

古坑鄉農會總幹事袁志謙說，今年因雨水少，茂谷柑減產約25％，又暖冬造成晚熟，以致距離春節太近，農民銷售壓力隨之大增，外銷對農民幫助很大。

張麗善說，縣府積極行銷縣內農特產品，除了國內消費地及產地推廣外，更努力拓展外銷通路。此次媒合農民團體，由台灣雲林農產物流公司為窗口，與大陸四川省彭州舞東方農產品公司合作，出口2個貨櫃約40公噸茂谷柑到大陸。

張麗善表示，雲林茂谷柑主要產地在斗六與古坑等地區，生產期集中在農曆春節前後，由於氣候適宜、土壤肥沃，不僅是柑橘類的頂級品，果實甜度高、多汁，果形亮麗、耐貯藏，深受消費者喜愛。

張麗善承諾 爭取更多訂單

張麗善指出，縣府會持續關切農作物產銷狀況，除了幫助果農提升栽培管理技術，生產高品質果品外，亦會致力拓展通路，改善農民收益，後續還將媒合更多農產品，由雲林農產公司與舞東方農產品公司簽署長期合作備忘錄，爭取更多外銷訂單。

古坑鄉長沈勝騰也大力推薦茂谷柑，並委請專業烘焙師特製一個茂谷柑蛋糕，推廣多元創意加工。該鄉本月27日還將在綠色隧道舉行「古坑有禮茂」茂谷柑等伴手禮展售活動，消費滿百元就送好禮，沈也將在現場發送大吉大利紅包。

(中國時報)