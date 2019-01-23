屏東賞燈會 好玩攻略輕鬆遊

2019年01月23日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

2019台灣燈會在屏東，估計有超過800萬人次觀光旅客將造訪國境之南，屏東縣政府為順勢推展在地旅遊，除了整合旅宿業提供優惠措施、推出十大精選遊程，更網羅330家名店集結成冊，印製萬本「屏東好好玩大攻略」，讓民眾按圖索驥，輕鬆遊屏東。

全縣店家 辦喜事迎盛會

屏縣府城鄉發展處長李怡德指出，為迎接30年來首次在屏東舉辦的台灣燈會，全縣店家皆以辦喜事心情期待參與盛會。

為此，屏東縣府主動邀請曾經入選屏東十大伴手禮及好物店家提供優惠響應，還有網友推薦的「巷仔內」美食與好物，總共分為150間合作店家與180間推薦店家。

高鐵車站 將可免費索取

地點分布在屏東各鄉鎮市，店家類別從經典老店、創意美食到文創小物，為讓遊客買得盡興，更與一卡通公司合作推出行動支付服務，增加消費的便利性。這本「好玩大攻略」將於26日起於全台高鐵站及重要火車站遊客中心索取。

另外屏縣府交通旅遊處也精選燈會十大精選遊程，除了在地農漁村體驗、風土食味的美食饗宴、原住民與客家深度文化之旅，及串聯山海溫泉、海島風景、手做釀造等不同旅遊主題，遊程中巧妙加入現正進行的「落山風藝術季」、「四重溪溫泉季」與「屏東聖誕節」等3大主題活動，讓遊客能深度暢遊屏東。

(中國時報)