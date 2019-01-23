文化局SOP難產 藍綠議員批柯

2019年01月23日 04:11 中國時報 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

為提升台北城市美學，台北市長柯文哲要求所有公共工程預算都需提撥1％來打造公共藝術，並希望文化局統合執行，制定出SOP。不過，文化局礙於現行法規無法執行，多次與柯文哲溝通無效，一拖4年毫無進展，引來藍綠議員痛斥柯市府「公共藝術本就有法定流程，柯文哲要求太強硬」，質疑「柯要讓文化局變成血淚文化局嗎？」

柯文哲貫徹「SOP」精神，上任後計畫將公共藝術結合城市美學，希望各機關將藝術經費交由文化局統籌，他去年出席市府舉辦的「嗡嗡嗡市政體驗營」時，更直接和在場學生說，關於如何提升台北市城市美學，就是要每個公共工程提撥1％經費做公共藝術，如果一個工程有400億，等於有4億可以做藝術，礙於目前沒有很好的執行方式，他會逼文化局努力一點把SOP寫出來。

不過，工程計畫的公共藝術依法由各機關分別處理，文化局認為柯的要求與現行法規不符，數度在晨會與柯文哲討論，柯卻仍希望由文化局擔任統籌機關。

民進黨議員許淑華表示，柯文哲的要求太過強硬，事實上，北市各局處藝術經費每年約1億，文化局根本沒有人力消化，不需要一天到晚把SOP放在嘴上，「執行力比較重要，流程不需要太多」。

國民黨議員王鴻薇也痛罵，若要求文化局管理所有公共藝術費用，局內負責文資、教育相關的人力就會不足，公共藝術有法定流程，不可能用現有人力做加倍的事情，「要讓文化變成血淚文化局嗎？」

由於經費難以由文化局統一管理，文化局長蔡宗雄建議，金額較小的工程可由文化局集合做出示範方案，再從旁輔導其他單位；北市政府發言人劉奕霆則回應，文化局對此案仍在內部討論中，會再提案至市長室晨會報告。

(中國時報)