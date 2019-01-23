侯直言 多替對方想 問題就有解

2019年01月23日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

「雙北論壇」將在下月23日登場，預計在北海岸舉行，侯友宜表示，不管是交通、教育、環保，就是把議題端出來好好合作，但他強調，解決問題要替對方多想想，他一定會替北市多想想，問題就會解決。

雙北論壇又稱「雙北合作會議」，由台北市和新北市輪流主辦，今年柯、侯首次論壇輪到新北主辦，已敲定2月23日，分交通、產業民生、環境資源、都會發展、教育文化、防災、衛生社福、觀光文創8個小組密集討論中。

侯友宜22日出席道安會報受訪表示，謝謝柯文哲市長的團隊協助並尊重新北市開會選擇的地點跟方式，雙北合作就是以朋友的身分水乳交融，解決面對現在的問題，以更開放的心胸來接納對方，「給別人更方便、機會，也是給自己一個機會」，不管是什麼模式，大家都是緊密結合在一起。

侯友宜說，這次兩個單位都還在選擇地點，初步要選在北海岸，柯市長難得到新北市郊區走走，用更快樂輕鬆、更深厚的友誼，大家好好面對這個問題。

侯友宜說，雙北要急迫解決的問題很多，交通議題絕對必須大家共同解決，還有觀光旅遊、環境保護，甚至彼此安全議題，很多可以互相支援，都跟政治無關，希望為市民創造更多願景。

侯友宜表示，要替對方多想想，問題就可以解決，不要老是站在自己的問題想，他一定要替台北市多想想，那這樣問題就會解決了。

(中國時報)