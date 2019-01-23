侯直言 多替對方想 問題就有解
「雙北論壇」將在下月23日登場，預計在北海岸舉行，侯友宜表示，不管是交通、教育、環保，就是把議題端出來好好合作，但他強調，解決問題要替對方多想想，他一定會替北市多想想，問題就會解決。
雙北論壇又稱「雙北合作會議」，由台北市和新北市輪流主辦，今年柯、侯首次論壇輪到新北主辦，已敲定2月23日，分交通、產業民生、環境資源、都會發展、教育文化、防災、衛生社福、觀光文創8個小組密集討論中。
侯友宜22日出席道安會報受訪表示，謝謝柯文哲市長的團隊協助並尊重新北市開會選擇的地點跟方式，雙北合作就是以朋友的身分水乳交融，解決面對現在的問題，以更開放的心胸來接納對方，「給別人更方便、機會，也是給自己一個機會」，不管是什麼模式，大家都是緊密結合在一起。
侯友宜說，這次兩個單位都還在選擇地點，初步要選在北海岸，柯市長難得到新北市郊區走走，用更快樂輕鬆、更深厚的友誼，大家好好面對這個問題。
侯友宜說，雙北要急迫解決的問題很多，交通議題絕對必須大家共同解決，還有觀光旅遊、環境保護，甚至彼此安全議題，很多可以互相支援，都跟政治無關，希望為市民創造更多願景。
侯友宜表示，要替對方多想想，問題就可以解決，不要老是站在自己的問題想，他一定要替台北市多想想，那這樣問題就會解決了。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。