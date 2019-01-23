空姐控訴長榮 勞動局開查

2019年01月23日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

長榮航空空服員21日控訴，1名外籍旅客要求她協助如廁，甚至被迫看見生殖器。因傳出公司未善盡保護員工，桃園市勞動局22日前往了解，要求長榮依照性別工作平等法及職業安全衛生法規定，也調查是否違法，若屬實最高可罰50萬。

1名外籍旅客搭乘長榮航空時，要求空姐協助如廁，空姐不但要幫脫褲子、穿內褲，還需為其擦屁股，甚至被迫看到生殖器，該旅客也對空姐咆哮。對此引起社會關注，勞動局22日也派員前往了解狀況。

勞動局表示，依照《性別工作平等法》規定，雇主應防治騷擾行為發生，並訂定防治措施、申訴、懲戒辦法，如果有員工遭到性騷擾時，應採取立即有效糾正及補救措施。另依據《職業安全衛生法》，雇主須採取預防勞工於執行職務因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害之措施，若違反法令，前者可處10萬以上50萬以下，後者可處3萬以上15萬以下罰鍰。

勞動局也說，若勞工因執行職務中導致傷病，經醫療機構診斷必須醫療而請假時，公司應給予公傷病假，工資照給。勞動局表示，長榮航空若有違法規定，將依法處罰，也請長榮航空應主動積極處理，依法採取必要措施。勞動檢查處也說，將盡快開會討論、審議是否違法。

(中國時報)