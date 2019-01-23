福壽山千櫻園 緋寒櫻花開5成
全台各地追「櫻」行程陸續展開！高海拔的福壽山農場「千櫻園」，22日正式開放遊客參觀！占地8公頃種植6000株櫻花，由緋寒櫻打頭陣，目前花開約5成；富士櫻、吉野櫻等多個品種將接力登場，從1月底到4月初都能一睹櫻花風采。
福壽山農場表示，「千櫻園」日前已清園完畢，即日起上午7點至下午5點開放遊客參觀，成林的櫻花盛開時相當漂亮，是輕鬆賞櫻秘境。
因農場高海拔氣候關係，種植的櫻花品種相當多。從1月底緋寒櫻，2月中富士櫻、昭和櫻，3月吉野櫻、大島櫻、鬱金櫻，以及3月底特殊品種一葉櫻、菊櫻、御衣黃櫻等，接力綻放；賞櫻期長達2個月，從1月底到4月初都有花可賞，讓追櫻族大飽眼福。
園區目前由緋寒櫻打頭陣綻放，開花約5成，盛開花期預計至2月中；緋寒櫻又稱山櫻花、緋櫻，是台灣原生種及分布最廣的櫻花；嬌嫩的紅粉佳人也忍不住偷跑開花約1成，吸引迫不及待的遊客搶先上山賞櫻。
福壽山農場指出，不僅「千櫻園」櫻花迷人，包括鴛鴦湖、旅遊中心及華泰園區也有浪漫的櫻花，紅的花朵讓櫻花樹特別顯眼；御衣黃櫻花朵呈黃綠色，猶如日皇室衣服配色，故有御衣之稱，花朵要掉落時，花蕊部分開始轉桃紅色是遊客必造訪的獨特櫻花。
(中國時報)
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