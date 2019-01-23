憂虱目魚凍斃 養殖業者加強防寒

2019年01月23日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

寒流來襲空曠地區出現攝氏10度以下低溫，雲林縣台西、麥寮等沿海鄉鎮已有零星體弱虱目魚凍傷，若溫度持續下探虱目魚可能陸續凍斃，22日漁民進行引入水溫較高地下水等防寒工作，希望辛苦養殖的虱目魚撐過寒冬。

近日雲林沿海入夜後氣溫約在10、11度左右，虱目魚還勉強可以支撐住，但部分體弱虱目魚已凍傷漂浮在漁塭邊，為避免魚隻死亡汙染塭水，漁民只能忍痛打撈送人或拿到市場廉售。

林姓漁民說，這波寒流截至目前為止，比預期的溫度還高一點，原本以為會降至10度以下，結果還可維持在10、11度，加上白天南部地區有時候會出現陽光，水溫不至於整天都很低，讓虱目魚有喘息的機會。

林姓漁民強調，虱目魚最怕降霜，因為霜會讓水溫快速下降，降雨則是影響水的酸鹼值與鹽度，這幾天除了注意低溫，也要隨時注意降雨，所以大家整天都守在漁塭旁，留意魚隻反應調整水質。

丁姓漁民表示，這幾天入夜至凌晨的最低溫約10度，還在虱目魚可忍受的範圍內，但溫度一旦低於10度虱目魚便會被凍斃，只能加強防寒工作，將損失減至最低。

目前漁民大多抽取地下水注入漁塭以提高水溫，或設擋風牆減緩溫度流失，但這些方法的效果有其限度，若溫度下探至10度以下，不夠強壯的虱目魚便會陸續凍斃。

(中國時報)