春節旅遊熱點 完成疏運計畫

2019年01月23日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

因應春節龐大交通車潮，公路總局第三區養護工程處將於2月2日至10日共9天，實施春節連續假期交通疏運計畫。除了可上公路總局網站查詢相關訊息，三工處也鼓勵民眾下載「幸福公路APP」，查詢省道即時交通資訊、路況影像等最新消息。

三工處春節交通疏導計畫地點，包括國道10號終點接台3線，台29線佛陀紀念館，台1線與台17線水底寮路口，國道3號南州交流道與187乙線銜接台1線路口，台26線車城、四重溪、福安宮及往海生館路段，台26線墾丁街道，台3線與台28線交會旗山路段，台24線三地門至霧台路段。

計畫包括替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、臨時停車場、加強違規取締等，民眾可遵循螢光黃綠色指引標誌，及資訊可變標誌指示，避開壅塞路段，改走替代道路前往目的地。

另外三工處也針對轄區春節期間大型活動及旅遊熱點，包括旗山老街、佛光山燈會、六龜風景區、屏東熱帶農業博覽會、屏東市綵燈節，完成疏運路線規畫。處內交通管理及控制中心也會24小時監控轄區內重要路口。

公路總局已完成「智慧化省道即時資訊服務網」查詢系統，同時連結國道即時路況資訊，民眾可上網查詢即時路況資訊及影像，或下載「幸福公路APP」，快速掌握交通動態。

(中國時報)