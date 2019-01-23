北捷場館好走春 營運時間停看聽

2019年01月23日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

春節連續9天假期從2月2日至10日，台北捷運每天正常營運不打烊，各主線平均班距為5至10分鐘，深夜時段平均班距約12至15分，並視人潮狀況機動增開列車。貓空纜車除夕暫停營運，2月2日至5日營運時間為上午8時30分至晚上10時。春節旅遊人潮、車潮較多，北捷也建議搭乘大眾運輸工具出遊。

台北捷運全線正常營運，淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線等各主線平均班距約5至10分鐘、各支線班距約10至20分鐘；文湖線平均班距約4至7分鐘。

兒童新樂園、貓空纜車、台北小巨蛋等地則調整春節營運時間，兒童新樂園2月4日除夕暫停營運，2月2日至3日、2月5日至9日上午9時至晚上8時營運，2月10日夜間僅營運到6時。

台北小巨蛋冰上樂園除夕站提營運，2月2日至3日、2月5日至10日營運時間調整為上午9時至晚上9時。各場館春節營業資訊可電話洽詢（02）218-12345或至北捷網站查詢。

(中國時報)