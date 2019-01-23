梨山賓館有意思 用空氣瓶賣回憶
谷關空氣成最近熱門討論話題，網路熱搜迅速飆升超過200％！飯店業者腦筋動得快推出「梨山空氣瓶」，強調梨山擁有全台灣最好的空氣，結合國人新年許心願作法，遊客可在瓶子下寫下自己的新春期許；業者強調瓶子也可裝入當季花瓣小物，讓梨山之旅成人生中最難得的回憶。
梨山賓館副總經理林閔政說，回憶是無可取代的美好，想讓每個大老遠上山一趟的旅人都能留下最美的一刻；思考「可讓客人帶什麼禮物下山？」剛好谷關空氣瓶引起熱議，梨山空氣瓶就成獨一無二的回憶，決定推出「上梨山，把回憶帶回家」空氣瓶活動。
林閔政指出，1月中下旬後，梨山上有梅花、櫻花，楓之谷還是有各國的楓葉，園區內還有祈求愛情、事業、健康、家人、財富的五福鐘；民眾可敲響不同的鐘聲，收集不同的振動空氣，加上山上花與景裝入屬於自己的回憶。
農曆春節何處去？林閔政說，梨山1月底開始即將進入高山旅遊的第一波旺季，今年天氣暖和非常適合高山旅行；尤其櫻花提早盛開，福壽山、武陵農場早已一房難求，提醒民眾這個季節上山，一定要事先完成訂房。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。