梨山賓館有意思 用空氣瓶賣回憶

2019年01月23日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

谷關空氣成最近熱門討論話題，網路熱搜迅速飆升超過200％！飯店業者腦筋動得快推出「梨山空氣瓶」，強調梨山擁有全台灣最好的空氣，結合國人新年許心願作法，遊客可在瓶子下寫下自己的新春期許；業者強調瓶子也可裝入當季花瓣小物，讓梨山之旅成人生中最難得的回憶。

梨山賓館副總經理林閔政說，回憶是無可取代的美好，想讓每個大老遠上山一趟的旅人都能留下最美的一刻；思考「可讓客人帶什麼禮物下山？」剛好谷關空氣瓶引起熱議，梨山空氣瓶就成獨一無二的回憶，決定推出「上梨山，把回憶帶回家」空氣瓶活動。

林閔政指出，1月中下旬後，梨山上有梅花、櫻花，楓之谷還是有各國的楓葉，園區內還有祈求愛情、事業、健康、家人、財富的五福鐘；民眾可敲響不同的鐘聲，收集不同的振動空氣，加上山上花與景裝入屬於自己的回憶。

農曆春節何處去？林閔政說，梨山1月底開始即將進入高山旅遊的第一波旺季，今年天氣暖和非常適合高山旅行；尤其櫻花提早盛開，福壽山、武陵農場早已一房難求，提醒民眾這個季節上山，一定要事先完成訂房。

(中國時報)