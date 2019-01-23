月津港燈節 劇場式展演吸睛
2019鹽水月津港燈節即將在2月2日登場，這項連續8年舉辦的燈會活動逐漸走出自我風格，兼具傳統特色與藝術創意，也是台南農曆春節期間的重點活動，近年來都湧入數十萬參觀人潮，今年拜水環境整治工程所賜，燈節展出水域範圍延伸，作品規模也隨之擴大，目前正如火如荼布展中，預計將更有看頭。
台南市政府文化局22日在鹽水永成戲院舉行記者會，說明這次燈節特色與主題，局長葉澤山表示，自縣市合併後，月津港燈節已經邁入第8屆，被各界譽為最美麗的燈會，也是藝術性最高的一個燈節。
葉澤山說，水利局自去年開始透過前瞻計畫經費補助進行水域疏濬，使得燈節範圍更寬闊，今年共有32件作品在水域呈現，也特別帶入劇場化的呈現方式，包括法國團隊曾參展過的燈管人系列，今年進階為燈管人樂團，在水上舞台帶來精采演出；台灣的周定賢藝術團隊也在信義橋設置長達100公尺的燈飾，搭配水幕動畫、投射鏡球，在開幕式擔綱演出，都更強調與民眾互動性。
文化局與在地藝術工作室結合，進行巷弄燈區規畫，包括中正路、中山路延伸到鹽水大眾廟，還有一銀巷、連成巷、王爺巷、魚鱗巷等特色巷弄都在布置範圍內，並以鹽水昔日繁榮的水道網路做發想，與在地生活相互呼應，讓遊客更能體驗在地魅力。
今年燈節周邊活動也相當豐富，永成戲院將有電影放映及表演，橋南老街遊客服務中心也有水仙花雕刻藝術創作展，八角樓則有紙漿雕塑作品展，以及信義路的繽紛花海，加上接續的鹽水烽炮活動，將為小鎮帶來人潮。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。