月津港燈節 劇場式展演吸睛

2019年01月23日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

2019鹽水月津港燈節即將在2月2日登場，這項連續8年舉辦的燈會活動逐漸走出自我風格，兼具傳統特色與藝術創意，也是台南農曆春節期間的重點活動，近年來都湧入數十萬參觀人潮，今年拜水環境整治工程所賜，燈節展出水域範圍延伸，作品規模也隨之擴大，目前正如火如荼布展中，預計將更有看頭。

台南市政府文化局22日在鹽水永成戲院舉行記者會，說明這次燈節特色與主題，局長葉澤山表示，自縣市合併後，月津港燈節已經邁入第8屆，被各界譽為最美麗的燈會，也是藝術性最高的一個燈節。

葉澤山說，水利局自去年開始透過前瞻計畫經費補助進行水域疏濬，使得燈節範圍更寬闊，今年共有32件作品在水域呈現，也特別帶入劇場化的呈現方式，包括法國團隊曾參展過的燈管人系列，今年進階為燈管人樂團，在水上舞台帶來精采演出；台灣的周定賢藝術團隊也在信義橋設置長達100公尺的燈飾，搭配水幕動畫、投射鏡球，在開幕式擔綱演出，都更強調與民眾互動性。

文化局與在地藝術工作室結合，進行巷弄燈區規畫，包括中正路、中山路延伸到鹽水大眾廟，還有一銀巷、連成巷、王爺巷、魚鱗巷等特色巷弄都在布置範圍內，並以鹽水昔日繁榮的水道網路做發想，與在地生活相互呼應，讓遊客更能體驗在地魅力。

今年燈節周邊活動也相當豐富，永成戲院將有電影放映及表演，橋南老街遊客服務中心也有水仙花雕刻藝術創作展，八角樓則有紙漿雕塑作品展，以及信義路的繽紛花海，加上接續的鹽水烽炮活動，將為小鎮帶來人潮。

(中國時報)