陳文茜拚觀光 力推烏魚子當伴手禮
藝人澎恰恰（左）與許效舜到高雄拜會市長韓國瑜，並答應當9月觀光大使。（柯宗緯攝）
烏魚子佐酒大賽31日登場，高市2月觀光大使陳文茜22日到飯店試菜為活動暖身，並到佛陀紀念館、亞灣搭遊艇力拚觀光。另外，藝人澎恰恰、許效舜3月在高雄辦公益棒球賽事，昨力邀高雄市長韓國瑜擔任開球嘉賓，澎、許也點頭出任9月觀光代言人。
陳文茜提議舉辦烏魚子佐酒大賽，她表示，當年中華民國跟美國還有外交關係時，烏魚子在華府享譽國際，但台灣把它認為理所當然，不知道它是珍寶，它的產值很高，可以變成高雄的代言人，就像大家到北京，就會想到北京烤鴨。
高雄市觀光局長潘恒旭表示，「文茜的世界週報」臉書粉絲逼近90萬人，但到高雄沒有花一毛錢，甚至帶親友消費力拚觀光，希望她擔任高雄永遠觀光大使，藉由她點石成金的點子，「讓負債3300億的高雄變成賺3300百億。」
陳文茜23日將與韓國瑜合體開「陳文茜給高雄觀光的情書」記者會，並正式宣布陳為高雄觀光大使。陳文茜率先拋出12項創意點子，其中「愛河無人機送情書」引發熱議。
韓國瑜昨直說，屆時可海內外文學家來寫情書，用無人機在愛河空中遞送，並考慮彙整成情書大全，如果有人不會追女友、寫情書，未來可以參考，版稅則將給偏鄉地區小孩，不僅能宣導愛情產業鏈，更能幫助弱勢小朋友。
另外，2019向陽盃棒球公益棒球賽將於3月2日在澄清湖棒球場舉行，明星棒球隊藝人代表澎恰恰、許效舜昨拜會韓國瑜，韓允諾全力協助。
近日盛傳味全龍將從高雄「復出」重返體壇，韓國瑜說，從媒體上得知該訊息，等對方進一步接洽，歡迎棒球隊到高雄來發展，讓運動產業蓬勃發展。
(中國時報)
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