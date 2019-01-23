台北花市特賣 108小時不打烊

2019年01月23日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

不少民眾喜歡在農曆春節期間買花增添喜氣，台北花市22日舉辦花卉推廣活動，宣布春節特賣開跑，1月31日起至2月4中午12點，連續5天108小時不打烊；台北花卉公司董事長李明聰也表示，今年適逢暖冬，切花跟盆花供應量穩定，價格實惠，歡迎民眾提早採購。

距離春節剩下不到2周，台北花市入口處應景布置「花卉福滿門」，農糧署北區分署長蘇宗振、市場處長許玄謀、台北花市董事長李明聰、副董呂瀅瀅、台灣花店協會理事長楊添得等人昨同台示範DIY插花，象徵「豬」事大吉迎新春，也正式宣布特賣登場。

因應春節民眾買花需求，B館盆花區即日起營業時間延長至下午3點；第二階段1月31日起至除夕當天中午12點，A、B館同步連續5天108小時不打烊。另外，A館切花區1月30日至2月3日設有農特產品展售年貨大街。

至於民眾最關心的花卉價格，台北花市表示，今年適逢暖冬，花卉產量跟品質穩定，春節應景切花推薦百合、菊花、劍蘭、銀柳等，盆花方面則推薦蝴蝶蘭、長壽花及金錢樹等，都屬於送禮自用兩相宜的花卉。

台北花市總經理張堂穆也表示，配合北市府無現金支付政策，去年11月起推動電子支付，包含悠遊卡和QRcode掃描，目前已有4成商家採用，期盼今年能全面實施，歡迎民眾多加利用。

(中國時報)