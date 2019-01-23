竹市府建請台水 暫緩調整水價
中國時報
邱立雅／竹市報導
去年底傳出台灣自來水股份有限公司將於今年初提出水價調整評估報告，新竹市政府認為水價調整是重要民生議題，在22日召開的董事會上，由出席的副市長沈慧虹表達建請台水暫緩調整水價，並邀請台水公司、市府、產業界一同攜手拚經濟。
台水22日召開第18屆第20次董事會，市府於台水公司董事會擁有一席董事，由沈慧虹代表參加。考量新竹科學園區及香山工業區用水量較大，沈慧虹於會中建請台水公司考量產業及民生需求，暫緩調整水價。當日董事會台水也決議不討論也不報告此案，暫緩水價調漲一案。
2018年新竹科學園區每日用水約14萬2945噸，沈慧虹表示，香山工業區用水量也相當龐大，水價調漲將增加生產成本，對產業界增加負擔。為反映產業需求，市府於董事會提案暫緩調整水價，期盼一同拚經濟，呼應廠商需求，以利產業整體發展。
市府積極持續推動各項產業政策，包括「竹科X」科技廊帶及規畫香山精密機械園區等，沈慧虹指出，市長林智堅近期也展開產業之旅，積極拜訪竹市傳產、製造業、農業等中小企業，勤走第一線了解產業脈動及需求。
未來市府將從土地取得、銷售平台、技術升級、資金等多方面著手，將產業界第一線的問題帶回研議，進一步與中央合作，協助解決廠商各項問題，多方面為地方產業找出路。
(中國時報)
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