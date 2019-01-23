美好彰化 彰縣府名家揮毫拜早年
彰化縣政府於22日上午在縣府中庭舉辦「金豬報喜迎新春、名家揮毫賀新年」活動！彰化縣長王惠美偕祕書長賴振溝、行政處長蔡松煇，與書法名家開筆揮毫，寫下「諸事大吉、美好彰化」，提前向鄉親拜早年。
彰化縣書法名家洪文黎、秀水國小校長王材源、大竹國小校長柯文吉、靜修國小校長黃榮森、太平國小校長黃英發等人現身中庭，一起為活動開筆；螺青、僑信、新港等國小的主任、教師共10位書法老師，合力為排隊民眾開筆寫春聯，現場喜氣洋洋。
王惠美說，在這新年頭、舊年尾向大家拜個早年，希望藉由書法一撇、一捺，勾勒出新年的期冀與展望，昌隆運勢滾滾而來！特別邀請多位校長、主任、老師和書法名家寫春聯，與鄉親一起除舊布新、貼春聯過新年。
王惠美說，書法是一項傳統文化，她希望大家有機會多多寫書法，透過寫書法也可以修身養性，讓心靜下來；「生活就是藝術，藝術就是生活」，希望透過文化藝術的推展，讓大家的生活更有書香氣質。
(中國時報)
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