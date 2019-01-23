眷村籃球場老舊 民代爭取整修
社區籃球場承載著許多青春年少尬球的回憶，雲林虎尾建國眷村等3處籃球場年久失修，破舊不堪，立委蘇治芬22日會同體育署人員及地方實勘，決定全面整修，並計畫在崛頭里打造符合國際規格的籃球場，讓青年學子有多元休閒運動所在。
在眷村長大的籃球教練徐武雄除了指導孩子打球，也常帶雲林囝仔出去比賽，沒有完善球場可以練球是最大困難，因為社區籃球場不是太簡陋就是老舊不堪，孩子少了打球的地方，便沈溺在3C中，非常傷身。
蘇治芬和辦公室主任許忠富會同體育署組長許聲文、虎尾鎮代林武正、李政峰、李素娥、建國里長蘇成就等人，會勘崛頭、三塊厝及建國眷村等社區籃球場。
崛頭里長李萬壽說，該里社區籃球場腹地寬闊，但球架破損、地面斑剝，根本無法打球，讓喜愛籃球的年輕人常找不到打球的地方，偌大球場任其荒廢，十分可惜。
蘇治芬表示，虎尾沒有符合國際規格的籃球場，崛頭球場腹地大，適合改建，只要地方提計畫，體育署同意補助整地與建造風雨棚架；建國眷村籃球場涉及文資保護規範，將請國防部協助。
雲林縣眷村發展協會理事長魯紜湘指出，該球場樹木參天，又備涼亭，是早年空軍弟兄和眷戶聚集運動聊天場所，若修復完成，便能號召眷戶開辦眷村籃球賽，重拾美好回憶。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。