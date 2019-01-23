眷村籃球場老舊 民代爭取整修

2019年01月23日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

社區籃球場承載著許多青春年少尬球的回憶，雲林虎尾建國眷村等3處籃球場年久失修，破舊不堪，立委蘇治芬22日會同體育署人員及地方實勘，決定全面整修，並計畫在崛頭里打造符合國際規格的籃球場，讓青年學子有多元休閒運動所在。

在眷村長大的籃球教練徐武雄除了指導孩子打球，也常帶雲林囝仔出去比賽，沒有完善球場可以練球是最大困難，因為社區籃球場不是太簡陋就是老舊不堪，孩子少了打球的地方，便沈溺在3C中，非常傷身。

蘇治芬和辦公室主任許忠富會同體育署組長許聲文、虎尾鎮代林武正、李政峰、李素娥、建國里長蘇成就等人，會勘崛頭、三塊厝及建國眷村等社區籃球場。

崛頭里長李萬壽說，該里社區籃球場腹地寬闊，但球架破損、地面斑剝，根本無法打球，讓喜愛籃球的年輕人常找不到打球的地方，偌大球場任其荒廢，十分可惜。

蘇治芬表示，虎尾沒有符合國際規格的籃球場，崛頭球場腹地大，適合改建，只要地方提計畫，體育署同意補助整地與建造風雨棚架；建國眷村籃球場涉及文資保護規範，將請國防部協助。

雲林縣眷村發展協會理事長魯紜湘指出，該球場樹木參天，又備涼亭，是早年空軍弟兄和眷戶聚集運動聊天場所，若修復完成，便能號召眷戶開辦眷村籃球賽，重拾美好回憶。

(中國時報)