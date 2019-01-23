饒慶鈴肯定警義消犧牲奉獻
台東縣長饒慶鈴視察縣府各單位業務行程，22日到聽取台東縣消防局業務簡報，饒慶鈴肯定消防弟兄姐妹過去犧牲奉獻的表現，讓民眾生命財產獲得最大保障，可以說是台東縣府團隊中最亮眼的單位之一，饒縣長也指出，未來會繼續支持消防局，縣府會做大家的後盾。
饒慶鈴在祕書長陳明仁及縣長室、國際發展及計畫處人員陪同下，前往消防局台東縣災害應變中心聽取消防局業務工作簡報，消防局長管建興帶領各科長、主任、各消防大隊長及同仁參與，由副局長盧東發向縣長等人針對消防局各單位業務及未來展望進行簡報，
盧東發指出，消防局將特別規畫將婦女防火宣導姐妹納入義消的編制組織，希望讓婦宣姐妹在外進行宣導工作時能有保障。消防局也因應明年初南迴公路拓寬通車，成立台9線南迴公路隧道專責救援隊，計畫4月選派同仁前往瑞士受訓，9月辦理救災演練。
另外，消防局未來將推動全面高級救援隊、加強護心行動計畫，以及推動全民學習CPR等三項亮點計畫。饒慶鈴在聽完簡報後表示，消防局是縣府團隊中戰力最強、最亮眼的一個單位，一直都表現的非常好，過去與醫療單位的配合與支援有不錯的成效，未來應該要擴及到與社會、社福單位進行整合，讓消防救災工作能夠更有效益。
(中國時報)
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