榮星、民生公園 賞寒梅趁現在

2019年01月23日 04:11 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

天氣冷颼颼，北市榮星花園公園、民生公園梅花悄悄綻放，樹上的小白花已綻放在枝頭隨風搖曳，落下的花瓣就像雪花飄落般的浪漫，可以聞到特有的清香，美景引人入勝。台北市公園處表示，梅花盛開期僅10至25天，花期預計可以維持到春節，適合民眾春節期間攜家帶眷賞花。

梅花是冬天開花的植物，盛開時間僅10至25天，每到春天花朵飄落後，會出現翠綠飽滿的果實高掛在枝頭，迎接春天的到來，北市擁有許多賞梅景點，公園處推薦榮星花園公園、民生公園，不用跑到山上就可以欣賞到有如山邊幽谷般典雅的梅花。

公園處指出，梅花是1月的代表花，適合生長在陽光充足、空氣潔淨的環境，而且越冷越開花，綻放時三蕾齊開，並有五枚花瓣，一般種植在山區，但部分平地區也有種植梅花，開花時百花綻放景色如詩如畫。

公園處圓山公園管理所主任賴丞賦表示，目前榮星花園公園、民生公園梅況約4成，預計過年時期是最佳的觀賞時機，歡迎民眾春節到場賞梅並感受撲鼻梅香，因花期短，把握良辰「梅」景。

想要欣賞及拍攝梅花景色，公園處建議上午10時前或下午3時到5時間拍攝，這段期間陽光斜照更可襯托出梅花的柔白。

(中國時報)