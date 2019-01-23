春節看花博 加開班車拚不塞車
春節假期長達9天，台中市對春節疏運上緊發條，交通局22日在市政會議專案報告「春節交通疏運計畫」，針對花博交通採取分流措施；建議遊客依長途、中途旅次及市區提出因應。台中市計程車春節收費，每趟次加收50元，以多元交通規畫，讓民眾快速、安全地返家及外出旅遊。
交通局長葉昭甫說，春節連假除台鐵、高鐵、各國道客運加開車輛外，市區公車服務不打烊，照常提供服務；國道中部地區容易壅塞路段，春節假期建議用路人可行駛替代道路外，透過區域系統控制適時調整路口號誌時制。
國1豐原至大雅及大雅至台中南下路段、國1大雅至豐原與國3快官出口匝道北上路段，部分時間將開放路肩行駛，因應增加的車流。
市長盧秀燕強調，花博將展出至4月24日，許多美麗展覽為限時景點，從市民免費政策實施以來，平日參觀人數已增加34％；預估春節期間將有大量的人潮湧入，市府已做好加開班車、路線調度等相關交通疏運措施，做到「服務不打烊、交通不阻塞」。
葉昭甫呼籲，春節規畫參觀花博的民眾，盡量搭乘台鐵等大眾交通工具前往。2月1日0時起至2月10日24時止，計程車春節期間每趟次將加收50元，但未啟用計費表春節費率的計程車，不得額外加收。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。