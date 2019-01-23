新化年貨大街 周六開賣

2019年01月23日 04:11 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

一年一度台南市新化年貨大街將於本周六上午登場，台南市政府22日下午邀請在地10家業者提供美食試吃，提前為年貨大街宣傳。台南市長黃偉哲更親自試吃捧場，邀請民眾來新化年貨大街走春，感受過年熱鬧氛圍。

黃偉哲表示，新化年貨大街今年邁入第8年，商圈整體營業額從2012年開辦的1400萬元成長至去年的2200萬元，連續3年達到96％的顧客滿意度，就是台南新化年貨大街的品質保證。

市議員林志聰、陳碧玉也都肯定市府每年舉辦新化年貨大街，為地方帶來商機與繁榮。林志聰還建議，市府可仿造安平商圈，在新化中正老街規畫行人徒步區，定期封街舉辦市集，創造更大經濟效益。

市府經發局指出，新化年貨大街將於1月26日至2月2日舉行，今年的總攤位數為165攤；其中，南北貨及百家好店伴手禮40攤、大目降美食區18攤、年節百貨11攤、特色攤車17攤及老街美食區79攤。

除了美食攤位，今年台南市府也邀請金曲獎得主嚴詠能、吳亦帆、戴梅君、簡妤秦、黃偉霖及新化在地出生的亦馨、張涵雅等藝人，2月2日當天登台表演，還規畫摸彩活動及多項滿額好禮，提供民眾消費抽獎。

另外，今年大目降廣場草坪區將布置燈籠專區，結合日本的立食文化在周邊推畫創意造型立食區，方便民眾現場用餐；現場也將放置數座穿著外國服飾的泰迪熊玩偶，提供遊客拍照打卡，讓今年新化年貨大街增添濃厚異國風味。

(中國時報)