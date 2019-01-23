櫻花蝦珍奶 東港限量推出

2019年01月23日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

2019台灣燈會將登場，東港有冷飲店推出「櫻花蝦珍珠奶茶」，將東港三寶之一的櫻花蝦磨成粉後製作成粉圓，喝奶茶咀嚼珍珠，口中會帶有淡淡的蝦味，非常特別，將在燈會期間限期限量推出。店家也推出「30周年燈會限量環保瓶」，回購飲料能折5元。

今年燈會大東港地區19家業者合作推出「台灣燈會30周年限定餐」，以「東港三寶」等在地食材研發創意特色餐飲、小吃、伴手禮。東港夏木川茶飲店將櫻花蝦融入珍珠，特製成櫻花蝦珍奶，奇特搭配讓人驚豔。

店長鄧秀怡說，研發過程花了約3個月，原本想將整隻蝦包入珍珠中，發現蝦腥味太濃，決定將蝦磨成粉後加地瓜粉製作成珍珠，仍然太腥，不斷調整比例後才成功。為了讓色澤更美，也加入紅龍果汁調色，目前有原味及黑糖兩種口味。

櫻花蝦珍珠單吃有蝦味，加入奶茶後因蝦味就會被蓋過，在口中咀嚼時帶有微刺口感，也能吃到淡淡的蝦味，搭配奶茶有股特別風味。她說，試吃後有些國人無法接受櫻花蝦珍珠的口味，但意外發現東南亞來的遊客很愛。

她說，因珍珠是純手工製作，3個小時只能製作20多杯的珍珠量，所以採限量發售，從2月1日開賣到燈會結束。店裡也同時推出「台灣燈會限量環保瓶」，除了留作紀念外，回店裡續購飲料可折5元。

(中國時報)