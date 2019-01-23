詹江村參戰 拚立委初選

2019年01月23日 04:11 中國時報 賴佑維 、 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

國民黨議員詹江村22日在臉書上宣布，將參選2020年立委初選，他質疑黨內遍尋美女刺客參選，自己願意全力以赴，為平民百姓征戰。另名外界看好也會參選的同黨的同選區議員萬美玲則說，「沒有意見」。

詹江村在臉書上寫到，黨內四處遍尋美女刺客參選，讓自己心有戚戚焉。質疑國民黨什麼時候衰敗到只剩下美女顏值堪用。為了國家百姓人民，願意全力以赴、奮力一搏，參加2020年國民黨立委初選。

詹江村也說，雖然此次議員選舉，自己得票數排名第7，但他認為立委選舉，要選勝民進黨，只有他的機會最大，因為他最沒有包袱。他強調，若選立委會秉持多次的選舉模式，不插旗，不成立競選總部，不遊街造勢，不發帽子旗子，不用宣傳車，不炒米粉，打一場乾乾淨淨的選舉。

目前桃園市第4選舉區（桃園區）已傳出多人有意願參選，包含同黨的萬美玲，以及民進黨籍現任立委鄭寶清、前市議員范綱祥。對於詹江村表態參選，萬美玲說，目前最重要的事情，就是把工作做好，每天做好選民服務，就是做好萬全準備，對於詹江村將參加立委初選，自己沒有意見；另外，上屆以100多票落選的前立委楊麗環，因參選桃園市長選舉而退出國民黨，地方人士指出，若她再參選，對於藍營仍有一定的影響。

(中國時報)