歲末大掃除 捐二手物救流浪動物

2019年01月23日 04:11 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

年終歲末大掃除，出清閒置二手物也可作公益！台中市愛物園二手暢貨中心負責人張帆表示，她在10年前成立狗狗山救援照顧流浪狗，目前收容照顧150多隻流浪動物，愛物園收入是重要資金來源，但近年營業額縮水，連租金都不足以支付，急需各界捐助。

張帆表示，她發現大樓回收物很多都未損壞，仍堪用就被當成垃圾丟棄相當可惜；她在台中市民生路150號地下1樓成立愛物園二手暢貨中心，收受民眾及愛心團體所捐助二手物品，販售所得作為照顧流浪動物的愛心善款。愛物園占地百餘坪，人力都是義工，非假日下午2時開始營業，規劃有衣物、鞋子、書籍、生活用品等區域。

張帆表示，狗狗山的運作經費主要是靠她教英文收入、愛心團體援助及愛物園營收等資源，愛物園過去每月盈餘曾有10多萬元，但近年來營業額大幅萎縮，甚至無法支應每月2萬元租金。

張帆呼籲愛狗人士，在歲末年終大掃除時，整理出清家中閒置或不用的二手物品捐給愛物園，讓二手物發揮照顧流浪動物的力量。

(中國時報)