超大文房四寶進駐 廢校變新景點
「全台最大文房四寶」在這裡！交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處在台南市白河區崎內國小打造書法藝術文創園區，結合筆、墨、紙、硯建構一座超大型的文房四寶裝置藝術，堪稱全台首創，也是最大的文房四寶，以裝置藝術來說非常吸睛，春節期間出外走春的遊客可別錯過。
白河區崎內國小從2006年廢校後一直閒置，西拉雅國家風景區管理處將在此設置藝術園區，打造結合陶坊及書法藝術為主題的新景點，目前正在施作中，預計今年10月完工，帶來新風貌，今農曆春節期間也將裝飾國小前道路，以書法大道吸引遊客。
占地3500多坪的基地經過規畫後，將結合鄰近的白河陶坊以及在地書法藝術家特色，設置文化創意藝術園區，室內空間提供文創業者或藝術家進駐，也包含展售功能；戶外空間則加入裝置藝術等開放利用，並與周邊社區合作，活絡在地觀光發展。
西拉雅風管處邀請有村藝術團隊一同打造全台最大文房四寶裝置藝術，以文房四寶為概念，並融入第三屆PPT票選流行時下話語「這就是人蔘」，象徵人生就像寫書法，有時簡單、有時狂野的人生哲學。風管處長張隆城表示，歡迎大家有空來白河遊玩。
(中國時報)
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