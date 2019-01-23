鳳梨釋迦果園評鑑 31歲青農奪冠
台東區農業改良場舉辦鳳梨釋迦優質果園評鑑，22日成績揭曉，結果由年僅31歲的台東地區農會農友謝謹鴻奪下冠軍，謝謹鴻曾連續2年得到評鑑亞軍，當時得到冠軍的是他的母親劉晏如，這次更上層樓，母子檔展現對釋迦栽種的堅持與努力。
77年次的謝謹鴻從小在台東縣頂岩灣長大，國中起寒暑假都會到果園幫忙，就讀嘉義大學園藝所時，就以家鄉的鳳梨釋迦採收後儲存為研究主題，對於農業一直抱持著高度的興趣，返鄉務農後，用草生栽培的果園，果樹與雜草共生還與妻子共同創立「好時果子」品牌，在2015、2016年連續兩年獲得鳳梨釋迦優質果園評鑑亞軍，當時的第1名是他的媽媽劉晏如。
台東區農改場表示，這次共有41位農友參加優質果園評鑑，入圍20位農友進行果品評鑑，結果昨天下午出爐，除了上屆獲亞軍的謝謹鴻拿下冠軍外，曾獲神農獎的莊政雄、百大青年農民的李俊儀獲亞軍。
季軍包括銓益農產運銷合作社推薦的張水英、鹿野地區農會潘信福、台東地區農會易川旗。優勝為鹿野農友鍾昌隆、東區農李紹榮及施明月、莊博名，台東地區農會一口氣6位農友獲獎，是最大贏家。
台東農改場長陳信言指出，鳳梨釋迦是台東最重要的水果，目前也正是盛產期，希望透過評鑑提升果品品質，也歡迎民眾選購做為年節禮品。
(中國時報)
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