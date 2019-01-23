這7家銀行 宜蘭無機場免費接送
許多人計畫利用春節假期出國遊玩，也會利用信用卡的機場免費接送服務，但部分信用卡發卡銀行標榜「機場免費接送服務」卻涉嫌廣告不實，只限定特定縣市適用，宜蘭縣政府消保官王雅琳主動調查發現，包括匯豐、兆豐、台新、元大、玉山、陽信、合作金庫等7家銀行，都將宜蘭縣排除在機場免費接送服務之外，其中元大、玉山、陽信、合作金庫4家業者，更只限定台北、新北、桃園、高雄、台中等5個直轄市適用，明顯涉及廣告不實，已請行政院消保處函請事業主管機關金管會對發卡銀行業者酌處。
王雅琳指出，雪山隧道已經通車這麼多年了，宜蘭到桃園、松山機場的車程，比起彰化、雲林、嘉義等地到桃園機場還要近，她不了解發卡銀行業者為什麼還要將宜蘭排除在免費機場接送之外，「這不叫歧視，什麼才是歧視？」相信不只是她個人，其他未被列入免費機場接送的縣市消保官，也一定無法接受。
歧視！只限特定縣市
王雅琳說，這些銀行雖標榜提供免費機場接送服務，卻將宜蘭縣及部分縣市排除在外，已經明顯涉及廣告不實，她身為宜蘭縣消保官絕對無法接受，已經請行政院消保處函請事業主管機關金管會對發卡銀行業者酌處。
其中，更誇張的是，元大、玉山、陽信、合作金庫等4家銀行業者，免費機場接送服務只限定台北、新北、桃園、高雄、台中5個直轄市的信用卡客戶，其他地區的客戶都要另外加價，這怎麼可以宣傳提供免費機場接送？
請金管會對銀行酌處
王雅琳質疑，部分發卡銀行涉嫌違反金融消費者保護法規定，已函請行政院消費者保護處轉請目的事業主管機關消費金融監督管理委員會，針對國內各家銀行就免費機場接送排除特定區域，調查其廣告內容的真實性，避免造成消費者誤信而損及其消費權益。
(中國時報)
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