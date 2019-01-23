涉詐環局補助款 8里長遭搜索
新北市板橋區8里里長，涉嫌利用環保局2017年推出的「資收大軍」計畫，利用里民擔任人頭帳戶，冒領萬餘元不等的補助款，新北地檢署接獲民眾檢舉，22日早上指揮新北市調處前往里長辦公室、住處等地搜索，約談相關人證到案；對此環保局表示，案情尚待釐清，一切配合檢調偵辦。
環保局說明，「資收大軍」計畫是2017年配合環保署經費補助推動，以聘僱零時工為模式，提供弱勢家庭在里內收取資源回收，工資每小時140元，每月最高可做25小時，各里限制4人申請，扣掉勞健保，每人每月最高可以領取約3千元薪資，聘僱人事由各里長推薦並代為申請，盼能為低收入戶家庭，或本身就從事資源回收工作的弱勢族群貼補家用。
利用里民擔任人頭帳戶
據了解，這8里里長涉嫌利用里民充當人頭，冒領環保局「資收大軍」聘用薪資，詐取的金額約萬元不等，因許多里長不熟悉法律，直到今早遭搜索才得知此舉已涉犯貪汙罪嫌，加上九合一大選剛過，檢方不排除朝向賄選罪嫌偵辦。
不排除朝賄選罪嫌偵辦
對於里長詐取的手法和金額，環保局表示，「資收大軍」的薪資都由環保局直接匯進聘僱者戶頭，並非透過里長轉交，因案情尚未釐清，局內也沒遭到檢調搜索，一切尊重檢調偵辦。
(中國時報)
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