迎浪漫情人節 愛情RB車鳴笛
中國時報
何冠嫻／苗栗報導
連結苗栗觀光資源，擴大愛情產業！苗栗縣除一年一度的桐花婚禮，今年藉2月14日西洋情人節舉辦的「浪漫舊山線‧愛情RB車」系列活動，串聯苗栗的愛情觀光產業，即日起開放20對情侶網路報名體驗，共創兩人專屬的甜蜜美好回憶。
鐵道自行車推真愛之旅
縣府文化觀光局將在2月14日，安排三義舊山線鐵道自行車真愛告白旅程，22日苗栗縣長徐耀昌偕同夫人蔡麗卿敲響幸福鐘，熱情擁吻為浪漫情人節揭開序幕，並搭上裝飾粉嫩的鐵道自行車，展現情人間的濃情密意，為活動揭開序幕。
2月14日的情人活動價格為2人3344元，象徵情侶間「生生世世」堅定情感。然活動當日將先敲響愛情的幸福鐘聲，接著包車搭乘裝飾甜蜜的鐵道自行車，穿梭舊山線享受兩人甜蜜時光，再送上玟瑰花及情人小禮，暢遊完享用情人限定套餐，並伴隨著薩克斯風演奏愛的樂章，在苗栗共創快樂的浪漫回憶。
徐耀昌表示，鐵道自行車的情人限定活動不但為接下來的桐花婚禮暖場，更是鏈結苗栗的愛情觀光產業，他說，未來將考慮配合七夕等推出系列活動，永續發展愛情產業。
開放20對情侶報名體驗
文化觀光局長林彥甫表示，鐵道自行車將於28日至31日暫停營業，進行人員訓練與路線更新、設備維護，自2月1日起將開放C段魚藤坪至6號隧道路段，規畫2車線讓遊客看盡沿路風光。
(中國時報)
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