燕籲龍 埋單山手線美事一樁
山手線吵不休！交通部長林佳龍還宣示「我是台灣的交通部長」；台中市長盧秀燕22日說，毛治國擔任交通部長時，依《鐵路法》鐵路高架化中央全額補助，若山手線不是全額補助，由地方幫忙出錢，市議會、市民應該不會同意；她向林佳龍喊話，「自己批准自己之前的計畫，也是美事一樁」。
堅持中央全額補助
盧秀燕表示，山手線連林佳龍在台中市長4年任內都沒有蓋起來，相信也是因經費所苦，既已高升交通部長相信他會遵照《鐵路法》，全額補助台中山手線，完成他當初為台中市所擘畫的建設。
對林佳龍從中央建議台中市府盡速提出新計畫。盧秀燕說，希望這個建設能夠趕快興建起來，出發點都是希望台中市有這樣的建設；基本上該建設是他一手擘畫，相信他更關心，可以理解這樣的想法。
盧秀燕強調，台中市這10年最重大的建設鐵路高架化，由中央全額補助；如只有山手線不是全部補助，要由地方幫忙出錢的話，「我想市議會、市民應該不會同意！」
國發會要求補資料
市府表示，提報交通部可行性研究報告中，中央負擔363.47億元，地方負擔346.06億元；自償性經費部分，包括台鐵預估透過該計畫可增加的票箱收入13.9億元，未來通車營運後，將由台鐵依實際收入情形，逐年挹注到軌道基金中統籌運用。
交通局長葉昭甫說，該案經前市府提案，於2017年納入行政院前瞻基礎建設計畫，經交通部2018年6月12日審查通過，並於同年11月9日轉陳行政院審議；目前由行政院審議中，惟國發會認為該計畫諸多疑義及文件尚須補正說明，市府在收到行政院及交通部正式審查意見公文後，進行分析及評估。
(中國時報)
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