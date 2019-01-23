房屋稅凍漲專案報告 炮聲隆隆

2019年01月23日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市議會臨時會22日進行「凍漲房屋稅」專案報告，儘管市長黃偉哲承諾「將進行滾動式檢討，以積極回應社會各界對房屋標準單價調整的建議」，但不分藍綠都不埋單，現場炮聲隆隆。國民黨團書記長蔡育輝更嗆聲說，將發動「房衫軍」包圍市府。

台南市從2016年起調漲房屋稅，連續3年的調幅分別是54％、65％及81％，還回溯從2001年7月以後新建完成的房屋，全都適用新的計稅標準，不僅引發民怨，更被視為民進黨在台南市「慘勝」的關鍵原因之一。

連3年調漲 引發民怨

黃偉哲前往市議會進行專案報告時，強調房屋稅已經多年沒有調整，「養房子比養車還便宜」，導致不公平的現象。至於連續3年調漲的房屋稅，係經不動產評價委員會審議通過，且已公告，市府依法不能再更動；但他也覺得房屋稅漲太快，將盡速在今年召開不動產評議委員會，提出輕稅的建議。

黃偉哲還主張，房屋稅回溯到2001年的做法雖合法但不合情，至於合理的方式則希望大家在委員會討論。針對凍漲、地段率、廠房計算標準等議員及社會各界提出的相關改進意見，市府也將以開放的態度，列為評價委員會議程檢討的項目，一起努力從調整標準單價的方向來進行。

民代促精算 還稅於民

針對黃偉哲的報告內容，國民黨籍及無黨籍議員都不滿意，並指民進黨議員在選前也都支持凍漲房屋稅，選後卻跳票；還主張，市府應該將過去2年違法超收的房屋稅還稅於民，今年度的房屋稅重新精算再徵收。

蔡育輝更強調，不動產評價委員會的審議結果，只是行政權的一部分，市府現在能不能改變，完全視市府的態度；如果市府堅持不凍漲並還稅於民，他一定會發動「房衫軍」包圍市府與市長室。

民進黨團也主張，市府應從今年起調降房屋稅，並針對2016年7月1日之前領照的房屋取消舊屋漲稅，亦即從81％調降為0％，讓稅基回復原狀；至於2016年7月1日以後領照的房屋，雖應維持調漲，但也要「降低新屋調幅」，建議從81％降為54％，成為6都房屋稅漲幅最小的城市。

議長6決議 籲取消回溯

最後，議長郭信良作成6點決議：1.市府應儘速成立新的不動產評價委員會，並召開不動產評價委員會重行評定；2.立即凍漲108年度房屋稅；3.取消違法回溯並還稅於民；4.109年度後連續3年的房屋稅，重新檢討房屋標準單價核算基準，除2016年7月1日前舊房屋取消回溯外，之後的新屋也應訂出合理減稅方案；5.比照台北市就「單一且自住」自用住宅免稅額稅率，重新檢討再行調降；6.該會議員出席不動產評價委員會後，應將內部資料給全體議員，以利市政監督。

(中國時報)