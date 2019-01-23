校徽爆抄襲 屏東大學認了
藍本設計執行長吳介民在臉書踢爆，2013年由設計師楊佳璋針對健行科技大學徵求校徽提出的版本，最後未能入選，但經修改竟成屏東大學校徽；屏大22日坦言，未經原創者同意逕行設計抄襲，已由校長古源光致電對方表達歉意，及尋求校徽授權同意使用想法。
啟動教評會論懲處
屏大針對此事召開校內調查會議，由古源光親自主持，進行全面性瞭解，校徽設計者、視覺藝術學系老師許有麟此時才坦承，2014年任職南台科技大學期間，從一場講座中取得原創者作品，後來至屏大服務，參與校徽徵選，在未經原創作者授權同意下逕自引用。作品經修正後交付校務會議討論，在評選委員不知情的情況下表決通過，並於2015年10月完成商標註冊。屏大指出，校方已針對抄襲事件所衍生違反學術倫理情節，啟動校內教評會，討論後續懲處。
古源光解釋，事件揭露第一時間沒有及時回應，主要是尚未約詢到相關當事人，並釐清事件的來龍去脈，為此兩度致電設計師楊佳璋，對侵權行為表達歉意，更尋求校徽授權同意使用想法。
已向原設計者致歉
有網友認為，學校有視傳系，校徽設計卻如此爭議性；更有人批評，不尊重原創，尤其拿來當做大學校徽，會讓人覺得這學校是不是鼓勵學生抄襲。對此屏大表示，將記取教訓，未來會在各項行政措施更加縝密。
(中國時報)
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