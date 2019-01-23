締結姊妹 日新潟副縣長訪花
日本新潟縣副縣長益田浩率領新潟市、佐渡市兩市副市長與新潟縣商工界人士，在遠東航空經理汪祥龍陪同下，22日上午拜訪花蓮縣長徐榛蔚，一行人還走訪太魯閣，盼強化花蓮與日本新潟縣觀光交流，並研商締結姊妹縣事宜。
在縣府努力下，日本與花蓮近期將推出兩地包機直航作業，徐榛蔚、花蓮縣觀光處長唐玉書與縣府青年發展中心執行長明良臻昨天熱情歡迎日本參訪團，為縣府拓開花蓮的國際觀光能見度，又跨出一大步，雙方也將研商推動締結姊妹縣計畫，提升兩縣觀光產業。
唐玉書指出，新潟縣位於日本本州中部，瀕臨日本海，以稻米、漁業發達，製酒聞名，縣內擁有豐富的自然及人文景觀。2000年開始新潟縣十日町市推動每3年1次的「大地藝術祭－越後妻有現代藝術節」，獲得廣大迴響。
而花蓮以觀光立縣，除了擁有世界七大奇景之一的太魯閣外，也有全世界最大幅天使之翼系列畫作，以及最近拿下世界金氏紀錄世界最大瓷磚壁畫，讓世界看到花蓮多元自然景觀及原民文化。
唐玉書強調，花蓮縣與新潟縣有很多相似之處，期盼有朝一日將「大地藝術祭」延伸至花蓮，透過世界各地藝術家眼中花蓮土地的真、海洋的美以及文化底蘊，用地方再生的概念創作，為花蓮注入豐盈藝術氣息，讓世界看到花蓮更多的美好。
(中國時報)
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