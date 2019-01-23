399平溪體驗遊 天燈節更暖心

2019年01月23日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北年度盛事平溪天燈節將在2月16、19日登場，今年除傳統放天燈，更規畫超值「399平溪體驗遊」，不僅有豐富在地導覽及DIY行程，還可以參與天燈節天燈施放，今年主視覺設計找來新銳插畫家歪歪合作，傳達平溪溫暖親切的氛圍，邀請大家一起來共襄盛舉。

平溪天燈節被知名旅遊網站TripAdvisor票選為「台灣最值得推薦給國際旅客的文化活動」，新北市觀光旅遊局22日舉辦活動起跑記者會，找來插畫家歪歪介紹這次主視覺設計理念，簡約線條的筆觸與色彩中，傳達出山城平溪溫暖與親切的氛圍。

觀旅局表示，平溪天燈節今年邁入第21年，天燈節在市府與地方的攜手努力下，已成為台灣向海外推廣觀光的知名節慶品牌，去年前往平溪旅遊的人次更突破698萬。

觀旅局表示，今年平溪天燈節將在2月16在平溪國中及2月19日元宵節在十分廣場分別舉辦，19日元宵場邀請國際遊輪旅客一同參與天燈施放，將「平溪天燈節」推廣到發展潛力相當高的遊輪市場，免費天燈施放券也將於活動當日上午10時於活動地點準時發放。

本次觀光旅遊局再度推出「399平溪體驗遊」活動，除了可以參與晚上的天燈施放外，還有台灣傳統美食小吃鼠麴粿（草仔粿）DIY、可愛天燈小吊飾DIY、當地歷史文化風情導覽及精美小禮物等豐富內容，今天上午10時起在「平溪天燈節活動官網」開賣，先搶先贏。

(中國時報)