春節遊竹縣 5線公車免費搭

2019年01月23日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

為迎接春節旅客，新竹縣長楊文科宣布，新竹縣在2月6日至10日間，推出5條免費公車，竹縣路邊公有停車場除了少數路段實施部分時段收費外，2月4日至10日暫停收費，另外新竹縣警察局也針對往內灣、關西、北埔等旅遊熱點提出疏導路線，期望春節不塞車。

楊文科指出，縣府在2月6日年初二至10日年初六間，推出新竹高鐵站至九芎湖休息農業區、新竹高鐵站至六福村主題遊樂園、新竹高鐵站至小熊博物館、新竹高鐵站至新豐紅毛港、新竹高鐵站至內灣（尖石）5條免費公車，供民眾前往著名觀光景點。

新竹縣各條快捷公車、觀光公車也配合中央政策在2月1日至10日間，實施國道客運票價及轉乘優惠。除此之外，新竹縣政府管轄的公有路邊停車也在2月4日至10日暫停收費，須特別注意的是，竹北市華興一街、仁義市場在2月4日、9日仍照常收費。

新竹縣政府警察局長張榮興指出，針對前往縣內旅遊熱點如關西六福村、北埔老街、內灣等地，亦有交通疏導路線，也將有警察在路口協助疏導，屆時請用路人配合交通指揮，期望達到春節出遊不塞車的順利景象。

交通旅遊處長游志祥也表示，為確保觀光旅遊安全，縣府也在春節前夕，加強稽查縣內各遊樂場所的安全檢查，使遊客能安心，另外也針對縣內溫泉業者做安全檢查，期望能使遊客能快樂出門、平安返家。

(中國時報)