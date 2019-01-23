親子彩繪年獸 監所年味十足

2019年01月23日 04:11 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

有年獸！農曆春節前夕彰化監獄22日寒風中舉辦1場暨活潑又溫暖的懇親會。「彰監雜技團」的演出很逗趣，不能回家過年的受刑人還與家人一起彩繪年獸享受難得的天倫樂。有小朋友還童言童語許下新年願望說：「希望爸爸回家來陪我」；受刑人則期許「假釋順利」。

典獄長黃坤前說，為協助收容人與家庭重新適應彼此，同時彌補監禁造成的隔閡，彰化監獄每次舉辦懇親活動都特別設計主題活動讓親子一起來參與；這次配合農曆春節規畫的主題就叫「年獸齊引路，親子共鋪回家路」。

懇親會現場布置得年味十足，展出有收容人創作的創意年獸面具，受刑人組成並在才藝表演比賽贏得第1名的「彰化監獄雜技團」也出動；他們演出喜氣的「祥獅獻技賀新年」，還特別以雜耍特技炒熱現場氣氛，更逗樂了收容人與家屬，還有出席的彰化地檢署檢察官黃玉垣等賓客。

大陸冷氣團來襲！彰化監獄所在的二林地區東北季風吹得讓人直發抖，但監獄裡的懇親會 卻是很暖和，有受刑人帶著小孩畫年獸、有媽媽為受刑人兒子帶來叮嚀的話語、有親蜜愛人的關心，更有受刑人深深擁抱孩子，享受孩子的味道。

(中國時報)