放話不參加 時力議員沒人揪
雲林縣議會22日召開臨時會，成立國民黨、民進黨、誠信聯盟、民意聯盟等4個黨團。時代力量廖郁賢發言指沒有任何黨團找她，議長沈宗隆直指「跟你在媒體放話有關」，縣議員李建志補充「理念相同才會互找」。
本屆雲林縣議會43席議員，涵蓋無黨籍22席、民進黨12席、國民黨7席、時代力量1席、台聯1席。22日政團報到登記，誠信黨團人數14人最多，民進黨團12人、民意聯盟10人、國民黨團6人；時力廖郁賢未加入政團。
廖郁賢三度發言，沒有人通知有幾個政團、理念是什麼，沒有人告訴她這件事情的存在，也沒有人找她，應該要有人告訴她。
議長沈宗隆回答，「這跟你在媒體放話有關係」，指廖放話說不參加任何黨團，因此黨團都不敢邀她。
縣議員李建志表示，政團是志同道合成立的，有黨籍者3人以上可組成政團，無黨籍須達到9人以上，這是法令規定，理念相同才會互找，不是一定能加入政團，事情應該要先了解清楚再講話，才不會出錯。
縣長張麗善上任後首次備詢，22日臨時會她逐一介紹一級主管的學經歷後，並主動呼籲議員支持麥寮港改制國際商港連署。
張麗善表示，連署的目的是希望創造經濟契機，未來雲林物流農產中心將扮演外銷雲林農產的重要角色。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。