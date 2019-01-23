放話不參加 時力議員沒人揪

2019年01月23日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣議會22日召開臨時會，成立國民黨、民進黨、誠信聯盟、民意聯盟等4個黨團。時代力量廖郁賢發言指沒有任何黨團找她，議長沈宗隆直指「跟你在媒體放話有關」，縣議員李建志補充「理念相同才會互找」。

本屆雲林縣議會43席議員，涵蓋無黨籍22席、民進黨12席、國民黨7席、時代力量1席、台聯1席。22日政團報到登記，誠信黨團人數14人最多，民進黨團12人、民意聯盟10人、國民黨團6人；時力廖郁賢未加入政團。

廖郁賢三度發言，沒有人通知有幾個政團、理念是什麼，沒有人告訴她這件事情的存在，也沒有人找她，應該要有人告訴她。

議長沈宗隆回答，「這跟你在媒體放話有關係」，指廖放話說不參加任何黨團，因此黨團都不敢邀她。

縣議員李建志表示，政團是志同道合成立的，有黨籍者3人以上可組成政團，無黨籍須達到9人以上，這是法令規定，理念相同才會互找，不是一定能加入政團，事情應該要先了解清楚再講話，才不會出錯。

縣長張麗善上任後首次備詢，22日臨時會她逐一介紹一級主管的學經歷後，並主動呼籲議員支持麥寮港改制國際商港連署。

張麗善表示，連署的目的是希望創造經濟契機，未來雲林物流農產中心將扮演外銷雲林農產的重要角色。

(中國時報)