開學要考澎湖頌…撻伐四起

2019年01月23日 04:11 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

澎湖縣新縣歌〈澎湖頌〉？縣長賴峰偉多次公開讚賞〈澎湖頌〉詞曲優美，居然全縣各國中小學明定為學生的寒假作業，開學後還要考試驗收，馬屁文化發燒、網路撻伐聲四起。

高雄醫師鄭智仁也是台灣著名鄉土歌曲作家，2004年創作了〈〈澎湖頌〉〉閩南語歌謠，短短百餘字歌詞刻畫了澎湖人三點水刻苦耐勞精神，深獲時任縣長賴峰偉青睞，大力推廣全民唱。

當年縣府規定每天上下班時間一定要播放〈澎湖頌〉，更要求縣府每一位員工都要學會唱；這次賴峰偉回鍋參選訂為競選歌曲，元旦升旗典禮號召千人大合唱，〈澎湖頌〉再次聲名大噪。

賴峰偉當選後多次公開場合稱讚〈澎湖頌〉詞曲優美極具意義，還當場帶頭獻聲演唱，於是明白指示教育處，今年3月歡慶兒童節活動將特別舉辦〈澎湖頌〉歌唱比賽，要求全縣所有國小都要報名參加，同時縣府所屬各單位也要配合舉辦〈澎湖頌〉合唱競賽，屆時驗收成果。

沒想到上位者的好惡，居然成了下位者揣摩上意的明燈指標，如今縣政府舊調重彈每天又定時播放〈澎湖頌〉，就連全縣國中小學也群起效尤，竟然明定〈澎湖頌〉列為今年的寒假作業，要求所有學生不僅要會唱、熟背歌詞，開學後還要驗收考試，未來更不排除納入澎湖鄉土教學教材，地方一陣譁然。

〈澎湖頌〉瘋狂全澎湖，學生們怨聲載道、家長們搖頭直呼不可思議、網路上更是瘋傳罵翻天；網友譏諷這是拍馬屁文化作祟，也有人撻伐難不成又回到40年代政府箝制思想強逼學生唱國歌，痛批這無疑是制度開倒車。

澎湖縣政府教育處長謝國村表示，縣府推廣傳誦〈澎湖頌〉歌曲，絕對沒有硬性要求各級學校納入學校教材或學生作業，驚慌學校矯枉過正，已緊急在全縣各校長群組中公告勿過度渲染，以鼓勵代替規定，回歸教學本質。

(中國時報)