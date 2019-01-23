花蓮市農會濟弱勢 送物資贈紅包
快過年了，花蓮市農會寒冬送暖，22日捐贈現金2萬1000元與1500餘台斤的新鮮蔬果、米及農產加工品，透過老人暨家庭關懷協會，希望將愛心送達福利邊緣戶手中，讓弱勢族群過個好年。
趁著農曆年前，市農會愛心總動員，各部門員工、農友、家政班員紛紛捐助現金與物資，頓時讓老人暨家庭關懷會前堆滿了優質蔬果、有機米，以及茶葉、米香、糖果等，琳瑯滿目，希望讓老大人能在寒冬中暖暖心胃。
市農會理事長陳保成表示，孤獨老人愈來多，現今社會中許多高齡弱勢民眾極待社會關懷，市農會捐出勸募所得，協助生活困頓民眾度過難關，盼達到拋磚引玉的功效。
市農會總幹事蔣淑惠也說，市農會投身社會公益，一向不遺餘力，所屬家政班及產銷班，不只支持農會，更協助農會服務農民及照顧弱勢族群，有了這群農友及娘子軍力挺，農會才能照護更多有需求的對象。
老人暨家庭關懷協會執行長蔡智全感謝市農會義舉之餘也表示，該協會立至今15年，每年平均濟助福利邊緣戶500戶，從送餐服務、就醫、經濟扶助到失智照顧，能做多少算多少，持續的耐心作為，需要各界更多的愛心挹注。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。