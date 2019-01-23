花蓮市農會濟弱勢 送物資贈紅包

2019年01月23日 04:11 中國時報 范振和 ／花蓮報導 ／花蓮報導

快過年了，花蓮市農會寒冬送暖，22日捐贈現金2萬1000元與1500餘台斤的新鮮蔬果、米及農產加工品，透過老人暨家庭關懷協會，希望將愛心送達福利邊緣戶手中，讓弱勢族群過個好年。

趁著農曆年前，市農會愛心總動員，各部門員工、農友、家政班員紛紛捐助現金與物資，頓時讓老人暨家庭關懷會前堆滿了優質蔬果、有機米，以及茶葉、米香、糖果等，琳瑯滿目，希望讓老大人能在寒冬中暖暖心胃。

市農會理事長陳保成表示，孤獨老人愈來多，現今社會中許多高齡弱勢民眾極待社會關懷，市農會捐出勸募所得，協助生活困頓民眾度過難關，盼達到拋磚引玉的功效。

市農會總幹事蔣淑惠也說，市農會投身社會公益，一向不遺餘力，所屬家政班及產銷班，不只支持農會，更協助農會服務農民及照顧弱勢族群，有了這群農友及娘子軍力挺，農會才能照護更多有需求的對象。

老人暨家庭關懷協會執行長蔡智全感謝市農會義舉之餘也表示，該協會立至今15年，每年平均濟助福利邊緣戶500戶，從送餐服務、就醫、經濟扶助到失智照顧，能做多少算多少，持續的耐心作為，需要各界更多的愛心挹注。

(中國時報)