侯友宜：比照軍公教子女教育補助
新北市長侯友宜22日宣布，失業勞工子女就學補助除中央勞動部的補助外，勞工局將透過「補助差額」方式另外補助失業勞工子女就學經費，屆時將等同軍公教子女教育補助，私立大學3萬5800元、公立大學1萬3600元，申請條件也從失業6月放寬至1個月以上，預計108學年度上路。
依現行狀況，軍公教人員子女從國小到大學階段，都有不同金額的就學補助，就讀公立大學補助1萬3600元、私立大學補助3萬5800元，但失業勞工子女僅針對就讀大專院校階段補助，公立大學補助1萬2000元、私立大學補助2萬2600元。
針對失業勞工和軍公教人員子女就學補助的落差，新北市議會多年來要求市府編列預算，比照公教人員的子女教育補助，補助失業勞工子女就學經費，將兩者公平化，但是，勞工局以勞工權益基金無法負擔為由，遲遲無法編列。
侯友宜表示，市府將運用「差額補助」方式，先輔導失業勞工向勞動部申請補助，勞工局再另外補助失業勞工子女公立大學1600元、私立大學1萬3800元，讓補助額度齊一化。
勞工局指出，原規定失業半年內才可申請，也同勞動部規定，放寬至失業滿1個月以上即可申請，全台僅台北市、新北市有針對失業勞工子女補助就學費用，新制預計108學年度上路。
侯友宜22日訪視樹林區嘉鋐科技公司，越南籍新住民梅氏萍表示，1996年她以外勞身分來台，結婚後為了生產和照顧小孩、公婆，被迫離開職場2年，當時除了煩惱小孩的奶粉錢，還得面對未來龐大的教育費用，還好勞工局有提供失業勞工子女就學補助，未來孩子讀大學也不用擔心。
(中國時報)
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